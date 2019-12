Η ενημέρωση των φορέων της αγοράς για το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ σχετικά με την online διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με το TAXIS και την πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων, myDATA, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης, που είχε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, με τους Προέδρους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνο Κόλλια, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Μίχαλο, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Γιώργο Καρανίκα και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, Γιώργο Καββαθά.

Ο κ. Πιτσιλής και τα στελέχη της ΑΑΔΕ, στη συνέχεια, κατέγραψαν τις παρατηρήσεις των προέδρων σχετικά με τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, ώστε να εφαρμοστεί ομοιόμορφα και χωρίς προβλήματα.



Όπως δήλωσε ο κ. Πιτσιλής, «στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει μια ψηφιακή στρατηγική και έναν οδικό χάρτη για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς τους φορολογούμενους, να τους βοηθήσουμε να γίνουν πιο συνεπείς, αλλά και για να αυξήσουμε την απόδοση των ελέγχων μας, ώστε να διασφαλιστούν όροι θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού. Ακολουθώντας το σχέδιό μας, κάθε χρόνο καταφέρνουμε να ψηφιοποιήσουμε όλο και περισσότερες υπηρεσίες. Το μεγαλύτερο, όμως, έργο μας είναι η ψηφιοποίηση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο με τρία μέρη που περιλαμβάνει:

Ηλεκτρονικά βιβλία (myData),

Ηλεκτρονική τιμολόγηση,

Online ταμειακές μηχανές.

Στόχος μας είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία εντός του 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, γι αυτό και σήμερα συζητήσαμε και τεχνικά θέματα για την ομαλή προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο σύστημα. Ειδικά για τις ταμειακές, στόχος είναι η online διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο και ανά συναλλαγή (one by one) να εκκινήσει την 1η Ιουνίου του 2020. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, που οι φορείς της αγοράς συμμερίστηκαν την ανάγκη επίσπευσης του έργου αυτού, με σκοπό όλοι μαζί να προστατεύσουμε το υγιές επιχειρείν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό της φοροδιαφυγής. Όπως κάνουμε από την πρώτη στιγμή ίδρυσης της ΑΑΔΕ, είμαστε σε online επικοινωνία και διαβούλευση με το επιχειρείν και τους εκπροσώπους του, ακούμε τη γνώμη και τις παρατηρήσεις τους, ώστε και αυτή η πρωτοβουλία μας να εφαρμοστεί με επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Στηρίζουμε την οικονομία, προασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον, υπηρετούμε την κοινωνία».



Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε ότι: «Η πρωτοβουλία της ΑΑΔΕ για την on line διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τον ελεγκτικό μηχανισμό όχι μόνο βρίσκει απολύτως σύμφωνο τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά το θεωρεί αναγκαίο μέτρο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, που εκτός από την αύξηση των εσόδων των δημόσιων ταμείων θα συμβάλει ουσιαστικά στην εγκαθίδρυση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Ταυτόχρονα, ο επιχειρηματικός κόσμος ευελπιστεί ότι, με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την αύξηση των εσόδων που θα επιφέρει το μέτρο, θα καταστεί δυνατή και η υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης για περαιτέρω μείωση της φορολογίας των νομικών προσώπων. Τα Επιμελητήρια θα είναι αρωγοί στην προσπάθεια αυτή και σε κάθε τέτοια προσπάθεια που αποσκοπεί στην πάταξη της μάστιγας της φοροδιαφυγής».



Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας δήλωσε: «Η εποικοδομητική συνάντηση που είχαμε σήμερα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή, αφορούσε στην ενημέρωση των φορέων της αγοράς για το μείζον ζήτημα της online (σε πραγματικό χρόνο) σύνδεσης των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με το Taxisnet και στην αποσαφήνιση των βημάτων που πρέπει να προηγηθούν έως την οριστική εφαρμογήβτου μέτρουβστις 1/6/2020. Η ΕΣΕΕ, ως γνήσιος εκφραστής της εγχώριας επιχειρηματικότητας, όχι μόνο επικροτεί την προωθούμενη μεταρρύθμιση αλλά δήλωσε ενώπιον στελεχών της φορολογικής διοίκησης τη διαθεσιμότητα του στελεχιακού της δυναμικού για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προβολή/δημοσιότητα της δράσης στα μέλη της. Άλλωστε, ο εμπορικός κόσμος, όπως και στην περίπτωση των ηλεκτρονικών βιβλίων, υποστηρίζει έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία προώθησης του υγιούς επιχειρείν, με αμφίδρομα οφέλη τόσο για το ίδιο το κράτος όσο και για τους επιτηδευματίες. Βεβαίως, η σημαντική παράμετρος του κόστους που συνεπάγεται η προμήθεια και η αναβάθμιση του εξοπλισμού των επιχειρήσεων τέθηκε επί τάπητος και δόθηκε από τον κ. Πιτσιλή η διαβεβαίωση ότι θα καταβληθούν προσπάθειες να διευθετηθεί το θέμα αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».



Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας κ. Γιώργος Καββαθάς επισήμανε ότι «η συντριπτική πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων θα αγκαλιάσει και θα ενσωματώσει κάθε πρωτοβουλία που κινείται στην κατεύθυνση εξυγίανσης του ανταγωνισμού, εξορθολογισμού και μείωσης του διοικητικού βάρους και του απαιτούμενου χρόνου διεκπεραίωσης των συναλλαγών B2B και B2C. Η έγκαιρη προετοιμασία των επιχειρήσεων με σκοπό την προσαρμογή τους στις νέα ψηφιακά δεδομένα αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την αποτελεσματική εισαγωγή του μέτρου της online διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τις φορολογικές αρχές από την 1η Ιουνίου 2020. Η επιτυχής εφαρμογή του μέτρου αναπόφευκτα θα αναδείξει και εκ των πραγμάτων θα δικαιολογήσει την απαίτηση του κόσμου της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας για πραγματική μείωση των συντελεστών έμμεσης και άμεσης φορολόγησης».

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε: «Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η online διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το TAXIS έρχεται ως ένα από τα τρία μέτρα για την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση και ψηφιοποίηση των συναλλαγών, τόσο μεταξύ επιχειρήσεων, όσο και στη λιανική. Από τη στιγμή, λοιπόν, που η φορολογική διοίκηση θα έχει online πλήρη εικόνα των συναλλαγών των επιχειρήσεων μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων, τότε δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες για μείωση της φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, που επίσης αναμένεται να εφαρμοστούν.

Με αυτό τον τρόπο, θα περιοριστούν σημαντικά τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια και η μη απόδοση ΦΠΑ. Μάλιστα, με τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το TAXIS θα υπάρχει πλήρης και άμεση καταγραφή των συναλλαγών και στη λιανική, ολοκληρώνοντας έτσι την on line εικόνα των επιχειρήσεων. Είναι ένα μέτρο, που στην πλήρη ανάπτυξή του θα πρέπει, υποχρεωτικά, να κάνει ταχύτερη, έως και αυτόματη, την επιστροφή ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα οικονομίας, και εκπροσωπώντας τους πιστοποιημένους λογιστές φοροτεχνικούς, είναι στη διάθεση της ΑΑΔΕ και του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του μέτρου».