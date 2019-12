Σε μία κίνηση που σηματοδοτεί την επικοινωνιακή στροφή της ΕΚΤ, η νέα πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ έπαιξε πινγκ πονγκ με τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ, Λούις Ντε Γκίντος, έχοντας στο πλευρό τους δύο γυναίκες σε αμαξίδιο, σε ένα ξεχωριστό event που έγινε στην ΕΚΤ.

Vice-President Luis de Guindos and I were delighted to join many colleagues in marking the International Day of Persons with Disabilities, at an event hosted by the ECB’s DiversAbility network. Together we need to create a working environment that is inclusive for all. #IDPD pic.twitter.com/pyKsafyYkF