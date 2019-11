Επιφυλακτική στάση αναμένεται να τηρήσει για την Ελλάδα το 2020, η UBS.

Όπως αναφέρει σε έκθεσή της για το παγκόσμιο outlook το 2020, υπό τον τίτλο «Year Ahead», η Ελλάδα συνεχίζει να ανταποκρίνεται στο σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής, από την άλλη όμως υφίστανται ακόμα οι κραδασμοί αβεβαιότητας.

Συγκεκριμένα, ο Fredy Schwalm, Market Head Greece & Cyprus για την UBS Global Wealth Management, ανέφερε πως η Ελλάδα εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και οι πρόσφατες εκλογές ανέδειξαν μια κυβέρνηση που φαίνεται να συνεργάζεται με τους εξωτερικούς πιστωτές και να έχει πλέον δεσμευτεί σε μια συνετή πολιτική.

«Παραμένουμε, ωστόσο, επιφυλακτικοί στις σχετικές προβλέψεις μας για το ερχόμενο έτος», σημείωσε.

Έτος επιλογών διεθνώς το 2020

Ο Mark Haefele, Chief Investment Officer στην UBS Global Wealth Management, προειδοποιεί πως «οι εκλογές, οι εμπορικές εντάσεις και ο μεταβαλλόμενος συνδυασμός νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής ενδέχεται να καθορίσουν ένα ‘έτος επιλογών’ κατά το 2020. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σκεφτούν πέρα από το επόμενο 12μηνο και να προετοιμαστούν για μια ‘δεκαετία μετασχηματισμού’, κατά τη διάρκεια της οποίας νέοι νικητές και ηττημένοι δύνανται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο κατανέμουν τα κεφάλαια οι επενδυτές».

Ο Ali Janoudi, Head Central and Eastern Europe, the Middle East and Africa στην UBS Global Wealth Management, δήλωσε: «Ο αντίκτυπος των εμπορικών εντάσεων στις επενδύσεις, η επιβράδυνση στην Ευρωζώνη και το πιο απαιτητικό υπόβαθρο για την αγορά ενέργειας παραμένουν σημαντικοί κίνδυνοι, ιδίως για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και τις πετρελαϊκές αγορές στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη, βέβαια, τα αποτελέσματα των χωρών της CEEMEA στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και στην κατάταξη του βαθμού ευκολίας στις επιχειρήσεις φανερώνουν ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια, παρόλο που χρειάζεται να καταβληθεί ακόμα περισσότερη προσπάθεια τόσο για την προσέλκυση όσο και για τη διαχείριση και διατήρηση του ανθρώπινου ταλέντου και κεφαλαίου».

Οι προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία το 2020

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο (base case) της UBS, όπως αυτό αποτυπώνεται στην έκθεση, η παγκόσμια οικονομία θα αυξηθεί κατά 3% το 2020, σημειώνοντας ελαφρά πτώση από το 3,1% το 2019. Η εξέλιξη των αναπτυγμένων αγορών θα επιβραδυνθεί από 1,6% σε 1,1%, ενώ εκείνη των αναδυόμενων αγορών θα επιταχυνθεί από 4,2% σε 4,6%. Ωστόσο, η αμφίδρομη αβεβαιότητα είναι υψηλή, εξαιτίας των επιλογών σε θέματα γεωπολιτικής σημασίας και τη χάραξη πολιτικής, καθώς και των αποτελεσμάτων της κάλπης.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός θα παραμείνει συγκρατημένος, με τα παγκόσμια στοιχεία να δείχνουν μικρή μείωση από το 3% στο 2,9%. Η απόδοση των 10ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων θα μειωθεί στο 1,8% έως το τέλος του 2020, ενώ οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent θα πέσουν στα 60 δολάρια το βαρέλι.

Η καινοτομία θα αναδείξει νέους νικητές και ηττημένους

«Οι ακραίες πολιτικές επιλογές καθιστούν την έκθεση για το 2020 ακόμα πιο δύσκολη σε επίπεδο προβλέψεων και εκτιμήσεων, σε κάθε περίπτωση όμως, η καινοτομία που βασίζεται στην τεχνολογία και τη βιωσιμότητα θα αναδείξει νέους νικητές και ηττημένους κατά την ερχόμενη δεκαετία», υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, στην έρευνα της UBS Global Wealth Management.

Πού να επενδύσει κανείς το 2020

Εν μέσω κλίματος αβεβαιότητας ως προς την οικονομική πολιτική, οι βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν μετοχές υψηλής ποιότητας και μερισματικής απόδοσης, καθώς τα αναδυόμενα βιομηχανικά πρότυπα οφείλουν να καταστήσουν τις βιώσιμες επενδύσεις ακόμη πιο προσιτές για τους επενδυτές κατά τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα, οι βασικές συστάσεις της UBS για την επόμενη χρονιά διαμορφώνονται ως εξής:

• μετοχές καλής ποιότητας και μερισματικής απόδοσης, όπως και εγχώριες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, οι οποίες εκτίθενται λιγότερο σε εμπορικά ρίσκα και επιχειρηματικά έξοδα

• μια μεσοπρόθεσμη προσέγγιση των ομολόγων, δεδομένης της πολύ χαμηλής απόδοσης του ασφαλέστερου χρέους και του αυξανόμενου πιστωτικού κινδύνου μεταξύ των εκδοτών ομολόγων υψηλής απόδοσης.

• προτίμηση για: τα πολύτιμα μέταλλα έναντι των κυκλικών προϊόντων - συνδυασμός ασφαλών και υψηλής απόδοσης νομισμάτων – χαμηλός βαθμός ευαισθησίας στις κινήσεις και διακυμάνσεις της αγοράς στο πλαίσιο εναλλακτικών επενδύσεων.

Ανάγκη για μετασχηματισμό την επερχόμενη δεκαετία

Κατά την επερχόμενη δεκαετία, οι επενδυτές θα έρθουν εξίσου αντιμέτωποι με έναν κόσμο σε διαδικασία μετασχηματισμού. Περίπου 790 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι θα μετακινηθούν προς τα αστικά κέντρα. Το εργατικό δυναμικό θα συρρικνωθεί κατά 25 εκατομμύρια στον ανεπτυγμένο κόσμο και θα αυξηθεί κατά 470 εκατομμύρια στις αναδυόμενες περιοχές. Ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου θα αυξηθεί συνολικά από 4,3 σε 7,5 δισεκατομμύρια.

Οι προκλήσεις σε επίπεδο βιωσιμότητας και τεχνολογίας που σχετίζονται και με άλλους παράγοντες παρουσιάζουν διάφορες ευκαιρίες, σύμφωνα με την έκθεση.