Αισιόδοξος για την πορεία της 4ης αξιολόγησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στον Τύπο ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, από τις Βρυξέλλες όπου συμμετείχε στο σημερινό Eurogroup.

In the context of today’s #Eurogroup, I had fruitful discussions with European officials #meetings 🇬🇷🇪🇺 @ESM_Press @VDombrovskis @EU_Commission pic.twitter.com/RzWy9fP58N