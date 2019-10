Άμισθος ειδικός σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα αναλαμβάνει ο γνωστός Καθηγητής Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης.

Ο κ. Πετράκης ως ειδικός σύμβουλος θα καλύψει τα αντικείμενα του προγραμματισμού και υλοποίησης επενδύσεων, φορολογικής πολιτικής, μακροοικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής και προβλέψεων.

Η θητεία του θα είναι διετής και κατά την άσκηση της υπηρεσία του δεν θα λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών του.

Ο κ. Πετράκης είναι Διευθυντής του Τομέα Ιστορίας, Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ καθώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Sterling και διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ κατά τα έτη 2005 – 2009.

Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά (Journal of Business Research, Small Business Economics, Journal of Banking and Finance, Journal of Socio-Economics και International Entrepreneurship and Management Journal) σε μία σειρά από γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και θέματα πολιτισμικού υποβάθρου.

Έχει συγγράψει πάνω από 26 μονογραφίες σε θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή και την ελληνική ανάπτυξη, την κρίση και την οικονομική πολιτική. Είναι συγγραφέας μιας σειράς από διδακτικά εγχειρίδια με αντικείμενο την αξιολόγηση επενδύσεων, την τραπεζική οικονομική, την οικονομική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, τα οποία διδάσκονται σε ελληνικά πανεπιστήμια.

Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. και επιστημονικών επιτροπών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.