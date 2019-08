Η διευθύνουσα σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, κέρδισε τη στήριξη της πλειοψηφίας των κυβερνήσεων των κρατών της ΕΕ για να λάβει το χρίσμα της Ένωσης για την ηγεσία του ΔΝΤ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία για να οριστεί υποψήφια, δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ένας υποψήφιος χρειάζεται να εξασφαλίσει το 55% των ψήφων των 28 κρατών-μελών, ποσοστό που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 65% των πληθυσμών των κρατών μελών.

Ο Ολλανδός πρώην επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, ήταν ο μοναδικός συνυποψήφιος της Γκεοργκίεβα, έπειτα από την αποχώρηση τριών άλλων υποψηφιοτήτων.

Μετά την νίκη της Γκεοργκίεβα ο Γερούν Ντάισελμπλουμ την συνεχάρη από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Συγχαίρω την κ. Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα μετά τα αποτελέσματα των σημερινών ευρωπαϊκών ψηφοφοριών. Της εύχομαι την απόλυτη επιτυχία» έγραψε ο πρώην επικεφαλής του Eurogroup.

I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes.