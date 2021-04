Την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν από την 1η Μαΐου έως και τις 11 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν. Η απομάκρυνση περίπου 3.000 Αμερικανών στρατιωτών συμπίπτει με την 20ή επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 που πυροδότησαν την είσοδο της Αμερικής στους μακροχρόνιους πολέμους στη Μέση Ανατολή.

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πιο μακροχρόνιος πόλεμος της Αμερικής. Ήρθε η ώρα για τα αμερικανικά στρατεύματα να επιστρέψουν στο σπίτι τους», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε τους Ταλιμπάν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, προειδοποιώντας τους παράλληλα ότι αν εξαπολύσουν επίθεση στο διάστημα που διαρκεί η διαδικασία αυτή «θα απαντήσουμε με όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας».

«Πιστεύω ότι η παρουσία μας στο Αφγανιστάν πρέπει να επικεντρωθεί στην αιτία για την οποία πήγαμε εκεί αρχικά: Να διασφαλίσουμε ότι το Αφγανιστάν δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως βάση για νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας μας. Αυτό κάναμε. Εκπληρώσαμε αυτόν τον στόχο», υπογράμμισε.

Η αποχώρηση δεν θα γίνει βεβιασμένα αλλά «με ασφάλεια» και σε συντονισμό με τους συμμάχους της Ουάσινγκτον, πρόσθεσε. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εργάζονται για να αποτρέψουν την επανεμφάνιση τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Μπάιντεν ζήτησε ταυτόχρονα από το Πακιστάν «να κάνει περισσότερα» για να βοηθήσει το γειτονικό Αφγανιστάν.

Εξηγώντας την απόφασή του αυτή, ο Δημοκρατικός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επικεντρωθούν στις τρομοκρατικές απειλές που έχουν αναδυθεί σε άλλες περιοχές, καθώς επίσης και στην Κίνα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αφγανιστάν είπε ότι σέβεται την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους, σημειώνοντας πως ο στρατός της χώρας είναι «πλήρως ικανός να υπερασπιστεί τον λαό και τη χώρα του».

Tonight, I had a call with President Biden in which we discussed the U.S. decision to withdraw its forces from Afghanistan by early September. The Islamic Republic of Afghanistan respects the U.S. decision and we will work with our U.S. partners to ensure a smooth transition.