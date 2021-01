Σχεδόν 380 εκατ. Ευρωπαίοι παραπάνω θα εμβολιαστούν χάρη στην επέκταση του συμβολαίου που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Pfizer/ΒιοΝtech, παράλληλα με αυτό της Moderna, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η νέα συμφωνία, σημείωσε, «θα μπορέσει να μας επιτρέψει να διπλασιάσουμε την ποσότητα των δόσεων των Pfizer/ΒioNtech». «75 εκατ. δόσεις θα είναι ήδη διαθέσιμες το 2ο τρίμηνο, ενώ το 3ο και 4ο τρίμηνο θα είναι διαθέσιμες οι υπόλοιπες διευκρίνισε η κ. φον Ντερ Λάιεν.

«Έχουμε ήδη συμβόλαιο με τις Pfizer/ΒioNtech δεν χρειάζονται νέες διαπραγματεύσεις, και το εμβόλιο είναι αποδεδειγμένο (αποδεδειγμένης αξίας)» πρόσθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής. Πλέον η ΕΕ έχει δυνατότητα να εξασφαλίσει μέχρι 600 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech.

