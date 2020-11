Λίγη μόλις ώρα μετά την ανάρτηση του στο Twitter στην οποία «αναγνώριζε» την νίκη του Τζο Μπάιντεν, χωρίς όμως να τον κατονομάζει, ο Ντόναλντ Τραμπ τα γυρίζει.

Φυσικά, μέσα από το αγαπημένο του Μέσο, το Twitter, τονίζει ότι δεν παραδέχεται τίποτα…

«Κέρδισε μόνο στα μάτια των ψευδών μέσων ενημέρωσης. Δεν παραδέχομαι τίποτα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη» υπογραμμίζει.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!