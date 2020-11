Έγραψε ιστορία ο Λιούις Χάμιλτον στην Κωνσταντινούπολη, κατακτώντας ακόμη μία νίκη και αποδεικνύοντας περίτρανα ότι είναι ο διάδοχος του Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο Χάμιλτον έφτασε τους επτά τίτλους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), όσους έχει και ο θρυλικός Γερμανός πιλότος.

Ο Χάμιλτον άρχισε έκτος και τερμάτισε πρώτος, καθώς η Mercedes κέρδισε και στη μάχη της τακτικής επιλέγοντας τακτική ενός πιτ στοπ, με τον Χάμιλτον να κρατάει τα ίδια ελαστικά για 50 γύρους!

Με το που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ο Αγγλος οδηγός λύγισε.

"Για όλα τα παιδιά εκεί έξω που ονειρεύονται το αδύνατο, να πιστέψουν στα όνειρά τους" είπε και ξέσπασε σε λυγμούς, ενώ προηγουμένως είχε δηλώσει πως βλέποντας ως παιδί τον Μίκαελ Σουμάχερ να οδηγεί και να κερδίζει ήθελε... απλώς να του μοιάσει.

