Τον πρώτο δορυφόρο δοκιμών για επικοινωνίες 6G, εκτόξευσε η Κίνα, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Την είδηση αναμεταδίδει το reuters ενώ όπως αναφέρει το CGTN, η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων μπορεί να είναι 100 φορές πιο γρήγορη από το 5G. Παράλληλα υποστηρίζεται, ότι θα πραγματοποιήσει δοκιμές στο διάστημα, προκειμένου να εξεταστεί η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της δορυφορικής τεχνολογίας υψηλών ταχυτήτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η εκτόξευση έγινε από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Ταϊγιουάν στην επαρχία Σάνξι στις 6 Νοεμβρίου.

