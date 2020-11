Ο Τζo Μπάιντεν είναι όπως όλα δείχνουν ο νικητής των αμερικανικών εκλογών ο οποίος θα στεφθεί 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία, ο οποίος είχε διατελέσει αντιπρόεδρος υπό τον πρώην Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα συγκέντρωσε σύμφωνα με τα διεθνή μέσα 273 εκλέκτορες μετά και την καταμέτρηση των ψήφων στην Πενσιλβάνια, κερδίζοντας έτσι τη νίκη.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο μεγαλύτερος γερουσιαστής του Ντέλαγουερ, ανέφερε ότι «αισθάνεται τιμή που οι Αμερικανοί τον επέλεξαν ως πρόεδρό τους και είπε πως τώρα είναι καιρός να επουλωθεί ο διχασμός που άφησε η προεκλογική εκστρατεία και η χώρα να ενωθεί».

«Αισθάνομαι τιμή για την εμπιστοσύνη που έδειξε ο αμερικανικός λαός σε εμένα και στην εκλεγμένη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Απέναντι σε πρωτόγνωρα εμπόδια, αριθμός ρεκόρ Αμερικανών ψήφισαν», έγραψε ο Μπάιντεν στο Twitter. «Τώρα που η εκστρατεία έχει τελειώσει, είναι ο καιρός να αφήσουμε τον θυμό και τη σκληρή ρητορική πίσω μας και να ενωθούμε ως έθνος. Είναι ο καιρός να ενωθεί η Αμερική».

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8