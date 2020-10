Βασικό παράγοντα κινδύνου και αποστροφής των επενδυτών αποτελεί η έκρυθμη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, επιβαρύνοντας παράλληλα ακόμη περισσότερο το τουρκικό νόμισμα και τα ομόλογα, όπως αναφέρει σε νέα της έκθεση η Capital Economics με τίτλο «Turkey and the effects of the Nagorno-Karabakh conflict».

Όπως επισημαίνει, η σύγκρουση μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στην αμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ δημιούργησε ένα ακόμη ρήγμα στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, την ΕΕ και τη Ρωσία. Ένα λάθος είναι αρκετό σύμφωνα με την Capital Economics ώστε να επέλθει κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, σοβαρή αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Τουρκίας αναγκάζοντας την κεντρική τράπεζα της χώρας σε μια πιο επιθετική νομισματική πολιτική. Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ρωσία (η οποία έχει στρατιωτική βάση στην Αρμενία, καθώς και στενούς δεσμούς με το Αζερμπαϊτζάν) ζήτησα την άμεση κατάπαυση του πυρός. Αυτό όμως απορρίφθηκε τόσο από τις δύο πλευρές όσο και από την Τουρκία, η οποία υποστηρίζει το Αζερμπαϊτζάν. Την πρηγούμενη εβδομάδα ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την πλήρη απόσυρση των αρμενικών στρατευμάτων και αναφορές δείχνουν ότι η Τουρκία υποστηρίζει της δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν μέσω αέρος.

Όπως αναφέρει η Capital Economics, δεν αποτελεί έκπληξη η στάση που διατηρεί η Τουρκία σε αυτή τη σύγκρουση, αλλά είναι συμβολική της ανταγωνιστικής εξωτερικής πολιτικής που υιοθέτησε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και είναι η τελευταία ενέργεια σε μια μακρά σειρά διαφορών που πλήττουν την Τουρκία εναντίον της ΕΕ ή / και της Ρωσίας. Η Τουρκία έχει υιοθετήσει έναν επιθετικό τόνο στο ζήτημα του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, και ενώ έθεσε υπό αμφισβήτηση τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ μέσω της αγοράς ρωσικού αμυντικού εξοπλισμού S-400, βρίσκεται απέναντι από τη Ρωσία τόσο στη Συρία όσο και στη Λιβύη. Προς το παρόν, η ΕΕ και η Ρωσία φαίνονται πρόθυμες να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων με την Τουρκία σε αυτό το μέτωπο. Η Ρωσία είπε ότι είναι έτοιμη για «στενό συντονισμό» με την Τουρκία, και την περασμένη εβδομάδα, η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ κατάφερε να πείσει τα μέλη της ΕΕ για να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, με το ευρωπαϊκό μπλοκ απλώς να απειλεί για άλλη μια φορά να επιβάλει κυρώσεις αντί να λάβει ουσιαστικά μέτρα.

Παρ' όλα αυτά, η ιστορία δείχνει ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να ξεπεραστούν οι προσπάθειες εξουδετέρωσης των εντάσεων από τα γεγονότα, καθώς το 2015, όταν η Τουρκία κατέρριψε ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος στα σύνορα Τουρκίας - Συρίας, ώθησε τη Ρωσία στην επιβολή κυρώσεων στις εισαγωγές από την Τουρκία, καθώς και απαγόρευση πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αντίστοιχα και το 2018, μια διαμάχη με τις ΗΠΑ σχετικά με την κράτηση του πάστορα Άντριου Μπράνσον είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία. Στην πραγματικότητα, αυτή η υπόθεση συνέβαλε εν μέρει στην επακόλουθη νομισματική κρίση της Τουρκίας.

Όλα αυτά έρχονται τη στιγμή που ήδη τα τρωτά σημεία της Τουρκίας βρίσκονται στο «κόκκινο». Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών έχει διευρυνθεί, τα βραχυπρόθεσμα εξωτερικά χρέη είναι τεράστια ξεπερνώτας το 20% του ΑΕΠ και τα συναλλαγματικά αποθέματα είναι σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.

Γενικότερα, υπάρχει η αίσθηση ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας αποτελεί βασικό τομέα κινδύνου για τους επενδυτές, πέρα από άλλους εσωτερικούς και παγκόσμιους παράγοντες. Πράγματι, παρά την σύσφιση της νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας τους τελευταίους μήνες, οι αυξανόμενες ανησυχίες των επενδυτών για τις πολυάριθμες γεωπολιτικές εντάσεις της Τουρκίας έχουν οδηγήσει την τουρκική λίρα σε κατάρρευση. Από τα μέσα Ιουλίου, έχει υποτιμηθεί κοντά στο 14% έναντι του δολαρίου και τώρα περισσότερο από 25% από τις αρχές του έτους. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ ή / και η αύξηση της απειλής κυρώσεων (που σχετίζονται είτε με τη διαμάχη για τα δικαιώματα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο είτε με τον ρωσικό αμυντικό εξοπλισμό) αποτελούν τα σπίρτα που μπορεί να ανάψουν «καίγοντας» την οικονομία και τις αγορές της (νόμισμα, μετοχές, ομόλογα).

Στο χειρότερο σενάριο, η εμπειρία του 2018 όπως υπενθυμίζει η Capital Economics δείχνει ότι η τουρκική λίρα θα μπορούσε να υποστεί ημερήσια «κραχ» έως και 10-12% έναντι του δολαρίου, με παράλληλη εκτόξευση των spreads των τουρκικών ομολόγων. Αυτό πιθανότατα θα ανάγκαζε την κεντρική τράπεζα σε ακόμη πιο αυστηρές νομισματικές συνθήκες. Ίσως το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ότι η αυξημένη αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Τουρκίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα στον τραπεζικό της τομέα.

Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image