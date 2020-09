Σε ηλικία 92 ετών πέθανε ο sir Χάρολντ Έβανς, «ιερό τέρας» της βρετανικής δημοσιογραφίας γνωστός κυρίως επειδή διηύθυνε τη σύνταξη της εφημερίδας Sunday Times, όπως ανακοίνωσε σήμερα η σύζυγός του, η Τίνα Μπράουν.

Πολλοί έσπευσαν να πλέξουν το εγκώμιο του δημοσιογράφου αυτού, ο οποίος πέθανε χθες, Τετάρτη, στη Νέα Υόρκη λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Ο Βρετανός υπουργός Πολιτισμού Όλβερ Ντόουντεν χαιρέτισε έναν «γίγαντα της ερευνητικής δημοσιογραφίας».

Ο Χάρολντ Έβανς ήταν γόνος μιας φτωχής οικογένειας του Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία, και άρχισε την καριέρα του σε μια τοπική εφημερίδα, την Manchester Evening News.

Διευθυντής της Sunday Times από το 1967 έως το 1981, διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στην αποκάλυψη του σκανδάλου της θαλιδομίδης, ενός φαρμάκου που χορηγούνταν στις έγκυες και προκαλούσε συγγενείς παραμορφώσεις.

Harold Evans, the British newspaperman who was forced out as editor of The Times of London by Rupert Murdoch in 1982 and reinvented himself in the United States as a publisher, author and literary luminary, died. He was 92. https://t.co/mjartdzIzz