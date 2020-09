Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter ο Γενικός Γραμματεάς του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ έκανε γνωστό πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τεχνικές συνομιλίες ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός επεισοδίου.

«Μετά από επαφές μου με Έλληνες και Τούρκους ηγέτες, οι δύο σύμμαχοι συμφώνησαν να εισέλθουν σε τεχνικές συνομιλίες στο πλαίσιο του NATO προκειμένου να δημιουργήσουν μηχανισμούς στρατιωτικής αποκλιμάκωσης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος περιστατικών και δυστυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι και το NATO είναι σημαντικό πεδίο διαπραγματεύσεων για όλα τα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν την κοινή μας ασφάλεια. Παραμένω σε στενή επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους Συμμάχους για την εξεύρεση λύσης στις εντάσεις, σε πνεύμα αλληλεγγύης εντός της Συμμαχίας».

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY