Το μήνυμα της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα στο διαδικτυακό συνέδριο των Δημοκρατικών ήταν απολύτως ξεκάθαρο και δεν ήταν άλλο από το ότι ο αμερικανικός λαός πρέπει να ψηφίσει «V-O-T-E».

Ωστόσο η κα. Ομπάμα δεν έμεινε μόνο στα λόγια, καθώς πέρασε το μήνυμά της και μέσω του χρυσού κολιέ που φορούσε και δημιουργήθηκε κατά παραγγελία από την ByChari, μια γυναικεία εταιρεία με έδρα το Λος Aντζελες.

I never imagined that something I'm so passionate about could mean so much to so many! The response has been incredible and I am beyond honored and humbled that @michelleobama wore my design. pic.twitter.com/rbkEZ7HUei