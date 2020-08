Ένα νέο χάρτη με την περιοχή δραστηριότητας του Oruc Reis έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Κάρπαθο.

Στον χάρτη που παρουσίασε ο αξιωματούχος του υπουργείου Καγατέι Ερσιγιές και έδωσε στην δημοσιότητα το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, εμφανίζεται το σημείο που βρίσκεται το Oruc Reis, ως περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας για έρευνες (με κόκκινο χρώμα), ενώ με γκρι χρώμα δείχνουν την θαλάσσια περιοχή νότια και πλησίον της ανατολικής Κρήτης και κατά μήκους των Δωδεκανήσων από την Κάρπαθο ως την Ρόδο και το Καστελόριζο, ως περιοχή με «νέες άδειες» για τουρκικές έρευνες.

Ο Ερσιγιές επιτέθηκε μάλιστα στην Ελλάδα λέγοντας πως «οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο».

«Το Oruc Reis βρίσκεται σε τουρκική υφαλοκρηπίδα που έχει δηλωθεί στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα κάνει πολύ φασαρία για τις δραστηριότητές μας», είπε αρχικά και συνέχισε λέγοντας πως η Ελλάδα μπλοκάρει μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή εξαιτίας ενός «μικρού νησιού» όπως χαρακτήρισε το Καστελόριζο.

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN.

Greece makes a big fuss over this activity............. pic.twitter.com/LnqHuqGxYA