Ομόφωνα το αμερικανικό Κογκρέσο υιοθέτησε την Πέμπτη ένα νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται το κατέβασμα και η χρήση του TikTok, της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης της κινεζικής εταιρείας ByteDance, σε όλες τις συσκευές που χορηγεί η αμερικανική κυβέρνηση στους υπαλλήλους της ή στα μέλη του Κογκρέσου.

«Το TikTok συνιστά μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια και δεν έχει θέση στις συσκευές της κυβέρνησης», έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζος Χόουλι, που ήταν εκ των συντακτών του νομοσχεδίου.

Just passed my bill banning @tiktok_us on government devices on the Senate floor. Unanimous