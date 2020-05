Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση του κορονοϊού υπερασπίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος έγραψε στο Twitter πως αν δεν είχε δράσει έγκαιρα θα είχαν πεθάνει ως και 2 εκατομμύρια Αμερικανοί.

For all of the political hacks out there, if I hadn’t done my job well, & early, we would have lost 1 1/2 to 2 Million People, as opposed to the 100,000 plus that looks like will be the number. That’s 15 to 20 times more than we will lose. I shut down entry from China very early!