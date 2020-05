Απορρίπτοντας το «Ταμείο ανάκαμψης», που πρότειναν χθες Γαλλία και Γερμανία για την παροχή βοήθειας προς τις πληγείσες από τον κορονοϊο χώρες-μέλη της ΕΕ, ο Αυστριακός καγκελάριος και αρχηγός του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος Σεμπάστιαν Κουρτς διαμήνυε σήμερα, μέσω Twitter, ότι «η θέση μας παραμένει αμετάβλητη», και σημείωνε πως αντάλλαξε απόψεις με τους αρχηγούς των κυβερνήσεων της Δανίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας, οι οποίος κρατούν επίσης αρνητική στάση.

Just had a good exchange with the Prime Ministers of #Denmark, #Netherlands & #Sweden on the expected proposal by the #EU Commission on the #RecoveryFund and the updated #MFF. pic.twitter.com/K0PwEosJq8