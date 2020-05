Τη σχέση του με τον «υλιστικό» κόσμο αναθεωρεί ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ανακοινώνοντας πως σκοπεύει να πουλήσει άμεσα σχεδόν όλη τη «φυσική» του περιουσία, ενώ διευκρίνισε πως δεν θα έχει κανένα ακίνητο στο όνομα του.

Συγκεκριμένα, μέσα από μία σειρά δημοσιεύσεων στο Twitter, ο ιδρυτής της Tesla ανακοίνωσε πως το πρώτο βήμα για να «απαγκιστρωθεί» από τον υλικό κόσμο είναι να πουλήσει σχεδόν όλη τη φυσική του περιουσία, κάτι που περιλαμβάνει ακίνητα και αυτοκίνητα πολυτελείας.

«Δεν θα κατέχω κανένα σπίτι» τόνισε ο Έλον Μασκ, ο οποίος αυτή τη στιγμή διαθέτει 7 πολυτελή ακίνητα, συνολικής αξίας 100 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με το Business Insider.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.