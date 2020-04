Το μεγαλύτερο κατάστημα Hermes στην πόλη Guangzhou της Κίνας έκανε τζίρο ύψους 2,7 εκατ. δολαρίων την πρώτη ημέρα της επαναλειτουργίας του μετά την καραντίνα στη χώρα, το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με την WWD, το ποσό αυτό θεωρείται ο υψηλότερος τζίρος που έχει καταγραφεί μέσα σε μία ημέρα σε κατάστημα της Κίνας και αποτελεί «ελπίδα» για τα πολυτελή brands ότι η οικονομική ανάκαμψη στη χώρα θα μπορούσε να έρθει τους επόμενους μήνες.

