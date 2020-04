Παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον που προβλήθηκε από τον κορονοϊό. Ο υπουργός Εξωτερικών, Ντόμινικ Ράαμπ θα τον αντικαταστήσει για όσο καιρό θα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο Τζόνσον ήταν ο πρώτος ηγέτης παγκοσμίως που ανακοίνωσε ότι είχε προβληθεί από τον COVID-19. Τα συμπτώματα όπως πυρετός και βήχας, δεν υποχωρούσαν και πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου St Thomas στο Γουέστμινστερ, κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Τζόνσον εισήχθη στη ΜΕΘ εξαιτίας της έντονης δύσπνοιας που ένιωθε.

Δυο ώρες πριν γίνει γνωστό ότι ο Μπόρις Τζόνσον είχε μεταφερθεί στη ΜΕΘ, η Ντάουνινγκ Στριτ επέμενε πως ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ήταν ακόμη επικεφαλής της μάχης κατά του κορονοϊού.

Λίγη ώρα αφού ο υπουργός Εξωτερικών και πρώτος τη τάξει υπουργός (ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον πρωθυπουργό) Ντόμινικ Ράαμπ είχε τελειώσει την καθημερινή ενημέρωση για τον κορονοϊό, ο Μπόρις Τζόνσον εισήχθη στη ΜΕΘ.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.