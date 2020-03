Με ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι μετά από συνεννόηση με τους κυβερνήτες της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και του Κονέκτικατ δεν πρόκειται να επιβάλλει καραντίνα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ανατρέπει τα όσα ανάφερε το βράδυ του Σαββάτου περί επιβολής καραντίνας για δύο εβδομάδες στην Νέα Υόρκη και «πιθανότατα στο Νιου Τζέρσεϊ και σημεία του Κονέκτικατ», ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Αντ’ αυτού θα υπάρξει «μια σθεναρή ταξιδιωτική οδηγία, η οποία θα αποδοθεί από τους κυβερνήτες των περιοχών αυτών μετά από συνεννόηση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the....