Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τις τελευταίες υπογραφές ώστε να ενεργοποιηθούν τα μέτρα ύψους 2,2 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted. At $2.2 Trillion Dollars, this bill will deliver urgently-needed relief for our nation’s families, workers, and businesses. #CARESAct🇺🇸 https://t.co/0WnTNFZPZD