Αλλαγή πλεύσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα του νέου κορονοϊού, καθώς αφότου η χώρα έγινε η πρώτη σε κρούσματα με τουλάχιστον 82.404, με σειρά αναρτήσεων στο Twitter, έκανε έκκληση σε αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Ford και η General Motors να επισπεύσουν την παραγωγή.

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford