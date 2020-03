Η μείωση της εξάπλωσης του κορονοϊού θα ήταν η προτεραιότητα του Μπιλ Γκέιτς, αναφορικά με την πανδημία του Covid-19, αν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, αυτή την περίοδο.

Σύμφωνα με το CNBC, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft και φιλάνθρωπος, σχολίασε την πορεία του κορονοϊού ανά τον κόσμο και έδωσε τη δική του οπτική για τη «λύση».

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση, σε ομιλία του την Τετάρτη, ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε πως η απαγόρευση κυκλοφορίας και η «ατομική καραντίνα» είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αυτή τη στιγμή για να μειωθεί η εξάπλωση, το οποίο έχει γίνει γνωστό και ως «flatten the curve».

