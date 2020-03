«Θα δώσω συνέντευξη Τύπου σήμερα για να συζητήσω για πολύ σημαντική πληροφορία της FDA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων που αφορά την πανδημία του κορονοϊού) σχετικά με τον Κινεζικό Ιό», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ στο Twitter, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η «μάχη» του εμβολίου έχει ξεκινήσει με τις ΗΠΑ ήδη την Τρίτη να κάνουν την πρώτη δοκιμή πειραματικού εμβολίου σε μια γυναίκα. Ωστόσο άγνωστο παραμένει αν ο Τραμπ θα δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

