Προσωρινούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς στην Ευρώπη πρότεινε η Κομισιόν τη Δευτέρα για μια περίοδο 30 ημερών, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του Covid-19.

Οι 30 ημέρες εφαρμογής του μέτορυ είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο αν κριθεί αναγκαίο μπορεί να επεκταθεί. Παράλληλα το μέτρο θα καλύπτει 30 χώρες ενώ γίνεται λόγος για ευθυγράμμιση του μέτρου και από την Βρετανία και την Ιρλανδία.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0