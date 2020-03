Στον περιορισμό των εξαγωγών προστατευτικών μασκών και άλλου εξοπλισμού προστασίας προχωρά η ΕΕ με στόχο, όπως ανακοίνωσε, να διασφαλίσει την δική της τροφοδοσία απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού.

«Υιοθετήσαμε σήμερα ένα σύστημα αδειοδότησης εξαγωγών για το ιατρικό υλικό. Αυτό σημαίνει ότι γι΄αυτές τις εξαγωγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα πρέπει να δίνεται άδεια από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό της στο Twitter.

European response to the #coronavirus: Protecting people‘s health and ensuring that goods flow in the internal market pic.twitter.com/9JNBzHjqvc