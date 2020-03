Στήριξη στην Ιταλία θα προσφέρει η Κομισιόν όπως διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Συγκεκριμένα, μέσα από μήνυμα της στο twitter η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε πως «Η οικογένειά σας δεν θα σας αφήσει μόνους» διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ένα βιντεομήνυμα, που δημοσίευσε σήμερα στο Twitter, απευθυνόμενη προς την πλέον πληγείσα χώρα στην Ευρώπη από την επιδημία του νέου κορονοϊού.

Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In 🇪🇺siamo tutti italiani. The @EU_Commission will channel several billions of € to 🇮🇹 to help SMEs, healthcare sector & the people #COVID19 pic.twitter.com/2ZN4qXz61Y