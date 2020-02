Με ένα βίντεο το οποίο παραπέμπει στους Monty Python αποφάσισε να πει «αντίο» στη Βρετανία, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ επέλεξε ν’ ανεβάσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ένα βίντεο μ’ ένα ειδυλλιακό τοπίο από τις νότιες ακτές της Αγγλίας, γράφοντας «Πάντα να κοιτάς τη φωτεινή πλευρά (τίτλος τραγουδιού των Monty Python) – Ένας φόρος τιμής στον Τέρι Τζόουνς που έφυγε πρόσφατα».

Μ’ αυτόν τον τρόπο επέλεξε ν’ αποχαιρετήσει τη Βρετανία που πλέον αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο βίντεο πέρα από το «Πάντα να κοιτάς τη φωτεινή πλευρά της ζωής» εμφανίζεται η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτήν της Μεγάλης Βρετανίας, με μία καρδιά ενδιάμεσα και με τίτλο «Νέα σχέση».

Always look on the bright side! #SaturdayMood - a tribute to the late Terry Jones #MontyPython pic.twitter.com/wB6hsj2y9P