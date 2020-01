Την υπερψήφιση της επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) από το ελληνικό κοινοβούλιο χαιρέτισε με ανάρτηση του στο Twitter ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

I welcome the Greek Parliament's ratification of our updated Mutual Defense Cooperation Agreement, a strategic touchstone in our defense relationship. #Greece is a key @NATO Ally, and we'll continue to build on our strong partnership and promote stability in the region.

«Χαιρετίζω την επικύρωση εκ μέρους του ελληνικού κοινοβουλίου της επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), η οποία αποτελεί τη στρατηγική βάση της αμυντικής μας σχέσης. Η Ελλάδα είναι ένας βασικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε πάνω στην ισχυρή εταιρική μας σχέση και να προωθήσουμε τη σταθερότητα στην περιοχή», σημείωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Την έγκριση της επικαιροποιημένης MDCA χαιρέτισε με ανάρτησή του στο twitter και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.

A big day for US-Greece defense cooperation! With Greece’s ratification of the #MDCA update, our partnership is deepening at an unprecedented pace, and we look forward to working together to take full advantage of this important upgrade of our defense relationship. https://t.co/DFiEaIlmyS