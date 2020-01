Με επιθετικό τρόπο πλοίο του Ρωσικού πολεμικού ναυτικού προσέγγισε ένα αντίστοιχο αμερικάνικο στην Βόρεια Αραβική Θάλασσα την Πέμπτη όπως αναφέρει ανακοίνωση του 5ου Στόλου του αμερικανικού ναυτικού και φέρνει στο φως το Reuters.

Το αμερικανικό USS Farragut προχώρησε σε πέντε προειδοποιητικές βολές ζητώντας από το ρωσικό πλοίο να αλλάξει πορεία.

A U.S. Navy ship was "aggressively approached" by a Russian ship in the Northern Arabian Sea, according to the U.S. Navy's Fifth Fleet.



The Russian ship was seen approaching the U.S. Navy destroyer USS Farragut, narrowly avoiding collision. https://t.co/DZSEuqssMs pic.twitter.com/U2RPpDE6u0