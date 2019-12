Στις 15 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο θα πέσουν οι υπογραφές για την πρώτη φάσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι θα υπογράψει την «πρώτη φάση» της εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα στις 15 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!