Επισήμως αναγνώρισε την Γενοκτονία των Αρμενίων η Αμερικανική Γερουσία την Πέμπτη όπως ενημέρωσε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter o γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει νέα αντιπαράθεση με την Τουρκία που αντιτίθεται έντονα στην κίνηση αναγνώρισης δολοφονίας 1,5 εκατομμυρίων Αρμενίων. On @DSenFloor for the 4th time to call for unanimous consent for the passage of my #ArmenianGenocide resolution. https://t.co/RinZ53Bohr

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 12, 2019

Να υπενθυμίσουμε πως η απόφαση αυτή είχε περάσει και από τη Βουλή με 405 υπέρ έναντι 11 κατά.

Ο Γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, ξέσπασε σε κλάματα στην ανακοίνωση της ιστορικής απόφασης.

Παράλληλα, ο Τεντ Κρουζ, από τους γερουσιαστές που κατέθεσαν το ψήφισμα, χαιρέτισε την έγκριση του ψηφίσματος.

«Είναι η τρίτη συνεχή εβδομάδα, που ερχόμαστε στην αίθουσα της Γερουσίας για να επικυρώσουμε αυτό το ψήφισμα. Και είμαι ευγνώμων που σήμερα το πετύχαμε. Το ψήφισμα Μενέντεζ-Κρουζ επιβεβαιώνει την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της γενοκτονίας των Αρμενίων» τόνισε ο Κρουζ, αναφερόμενος στον Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο εισηγητής του ψηφίσματος.