Σε δύο συλλεκτικά νομίσματα θα μπει το πρόσωπο του Ρότζερ Φέντερερ -ενός εκ των κορυφαίων αθλητών τένις στον κόσμο- το 2020.

Η Ελβετία, σε μια ξεχωριστή και σπάνια κίνηση θα τιμήσει τον Φέντερερ, με δύο συλλεκτικά νομίσματα, τα οποία θα αναλάβει να δημιουργήσει το εθνικό νομισματοκοπείο της χώρας, όπως επιβεβαίωσε και το ίδιο.

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6