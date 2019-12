Μία νέα πόλη στη Βόρεια Κορέα εγκαινίασε ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την χαρακτηρίζουν ως την «επιτομή του μοντέρνου πολιτισμού».

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του BBC, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έκοψε την κόκκινη κορδέλα στα εγκαίνια της πόλης, που άρχισε να κατασκευάζεται πριν από δύο χρόνια και η οποία παρουσιάζεται ως ένα από τα πιο σημαντικά οικοδομικά εγχειρήματα της Βόρειας Κορέας.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η πόλη Σαμτζιγιόν θα μπορεί να φιλοξενήσει 4.000 οικογένειες, οι οποίες θα διαμένουν σε νέα διαμερίσματα. Μεταξύ άλλων οι κάτοικοί της θα απολαμβάνουν μία πίστα για σκι και ένα στάδιο, όπου θα διεξάγονται διάφορα αθλητικά δρώμενα.

Η πόλη θα λειτουργήσει ως μέσο προώθησης μίας πιο σύγχρονης και πλούσιας εικόνας της Βόρειας Κορέας, παρότι η πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας θα συνεχίσει να ζει σε συνθήκες φτώχειας.

🇰🇵 Welcome to Samjiyon (#삼지연), North Korea: A "socialist utopia," reports state media, designed and just opened by leader Kim Jong Un.



