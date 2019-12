Το γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τον Μπόρις Τζόνσον, τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Τζάστιν Τριντό να συζητούν με υποτιμητικό τόνο για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τρεις ηγέτες συναντήθηκαν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το βράδυ της Τρίτης, μετά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του NATO στο Λονδίνο και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, κατά την ανεπίσημη συζήτηση τους αστειεύθηκαν για τη συνήθεια του Αμερικανού προέδρου να μην ακολουθεί το πρωτόκολλο στην ενημέρωση των συντακτών.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP