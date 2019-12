Αυτοκίνητο χτύπησε παιδιά στο Έσεξ της Βρετανίας σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες με την αστυνομία να σπεύδει άμεσα στο σημείο. Το συμβάν έλαβε χώρο το απόγευμα της Δευτέρας και στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν βρετανικά μέσα το αυτοκίνητο σκότωσε ένα παιδί και τραυμάτισε αρκετά ακόμα.

Η αστυνομία ψάχνει τον οδηγό, ο οποίος αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος.

#BREAKING: major story developing:

A car drove in a number of children killing 1 and injuring many others outside a school in #Essex England.

Driver drove off, police are searching for the vehicle. pic.twitter.com/hWv6syxUfA