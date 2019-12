Άμεσα θα επαναφέρει τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τη Βραζιλία και την Αργεντινή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όπως ανέφερε ο ίδιος στο λογαριασμό του στο Twitter.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....