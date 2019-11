Σήμα κινδύνου για τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης εκπέμπει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody’s, προειδοποιώντας πως χάνουν ολοένα και περισσότερο έδαφος οι μεγάλες «ατμομηχανές» της οικονομίας.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, σε σχετική έκθεσή του που τιτλοφορείται «Global Macro Outlook 2020-21: Global growth will remain sluggish as large engines of economic activity slow», η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται υποτονική την επόμενη διετία, στη σκιά της αβεβαιότητας των εμπορικών διενέξεων και της απαισιοδοξίας που διακατέχει το επιχειρηματικό κλίμα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής συντάκτη της έκθεσης και αντιπρόεδρο της Moody’s, Madhavi Bokil, το τρέχον οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό χαμηλής ανάπτυξης, χαμηλού πληθωρισμού και περιορισμένων περιθωρίων για να δράσουν οι κυβερνήσεις.

Η στασιμότητα που παρατηρείται στους δείκτες παραγωγικότητας πολλών χωρών, σε συνδυασμό με τις αρνητικές δημογραφικές τάσεις, αποτελούν βαρίδια για την ανάπτυξη, ωστόσο στην κορυφή των οικονομικών κινδύνων βρίσκονται οι εμπορικές εντάσεις και δη η κλιμάκωσή τους.

Ο αντιπρόεδρος της Moody’s αποκλείει τον κίνδυνο ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας την επόμενη διετία, προειδοποιεί, ωστόσο, πως τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία μπορεί να προκαλούν διαρκή επιδείνωση των προοπτικών της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις του οίκου, σωρευτικά οι οικονομίες της ομάδας της G20 αναμένεται να αναπτυχθούν με ετήσιο ρυθμό 2,6% το 2020, όπως ακριβώς και φέτος, ενώ για το 2021, η ανάπτυξή τους θα ισχυροποιηθεί ελαφρώς στα επίπεδα του 2,8%, ωστόσο θα παραμείνει κάτω από τον μέσο όρο των προηγούμενων δεκαετιών. Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι οικονομίες της ομάδας της G20 αντιστοιχούν στο 78% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Οι αναδυόμενες οικονομίες θα «τρέξουν» με ρυθμό 4,7% το 2020 και 4,8% το 2021.

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις του για τις δύο ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη, τις ΗΠΑ και την Κίνα, ο οίκος προβλέπει διαρκή επιβράδυνσή τους και προειδοποιεί για την επικινδυνότητα του εν εξελίξει εμπορικού πολέμου στον οποίο έχουν εμπλακεί πάνω από ένα χρόνο τώρα.

Εστιάζοντας στη Βρετανία, ο οίκος Moody’s στέλνει ηχηρό μήνυμα πως η πολιτική αστάθεια και η διαρκής αβεβαιότητα αναφορικά με τον χρόνο και τους όρους του Brexit πλήττουν, ορατά πια, τη βρετανική οικονομία.

«Οι προσπάθειες των ισχυρότερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου να σταθεροποιήσουν τις οικονομίες τους αποδίδουν μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό, αφού ο πληθωρισμός δεν ‘παίρνει μπροστά’», διαπιστώνει ο οίκος και προβλέπει διατήρηση των χαμηλών ή αρνητικών επιτοκίων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.