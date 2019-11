Η Singles Day, γιορτάζεται στην Κίνα την 11η Νοεμβρίου και είναι μία μέρα αντίστοιχη με τη Black Friday και τη Cyber Μoday.

Εκτός Κίνας δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, ωστόσο χάρη στην Alibaba τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε μία ημέρα καταναλωτικής φρενίτιδας, που ξοδεύονται πολλά δισ. δολάρια. Οι πωλήσεις της Alibaba κατά τη Single Day ξεπερνούν τις αντίστοιχες οποιασδήποτε άλλης μέρας προσφορών.

Φέτος ο κινεζικός κολοσσός κατέγραψε νέο ρεκόρ πωλήσεων ξεπερνώντας τα 30 δισ. δολάρια μέσα σε ένα 24ωρο.

