Tο πρώτο πλήρως ηλεκτρικό πειραματικό αεροσκάφος της Χ-57 Μάξγουελ, το οποίο προορίζεται να κάνει τις πρώτες πτήσεις του μέσα στο 2020 παρουσίασε η NASA στην αεροπορική βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια.

#Nasa ’s brand new #X57 #Maxwell seen today @NASAArmstrong 1st manned X-Plane in over 2 decades #AvGeek #Electric pic.twitter.com/P9kIt3NEJE