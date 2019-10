Πυρκαγιές στην Καλιφόρνια: Διάσημοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Μία από τις γειτονιές, όπου οι αρχές έχουν εκδώσει εντολές εκκένωσης, είναι η χλιδάτη συνοικία του Μπρέντγουντ, όπου μένει ο Λεμπρόν Τζέιμς, πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ, πάμπλουτοι παραγωγοί και στελέχη εταιρειών ΜΜΕ.

Ο Τζέιμς, που παίζει με τους Los Angeles Lakers, περιέγραψε ότι έπρεπε να γυρίζει γύρω γύρω με το αυτοκίνητο τα ξημερώματα αναζητώντας ένα ξενοδοχείο για την οικογένειά του, αφού αναγκάστηκε να φύγουν από το σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά.

«Χρειάστηκε να εγκαταλείψω εκτάκτως το σπίτι μου και γυρίζω γύρω γύρω με την οικογένειά μου αναζητώντας δωμάτια» έγραψε ο Τζέιμς στο Twitter γύρω στις 4 τα ξημερώματα τοπική ώρα. Αργότερα, έκανε γνωστό ότι βρήκε μέρος να μείνει. «Τρελή νύχτα!» συμπλήρωσε.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️

Ο ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ γνωστοποίησε επίσης ότι χρειάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι γύρω στις 3 τα ξημερώματα. «Εάν βρίσκεστε σε μια ζώνη εκκένωσης, μην αργείτε. Φύγετε!» προειδοποίησε σε ένα tweet ο Σβαρτσενέγκερ.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire