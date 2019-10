Ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος διαθέτει περίπου 1.000 στρατεύματα στη Συρία δεν θα υποστηρίξει, ούτε θα συμμετάσχει στην τουρκική επιχείρηση εισβολής στη Βόρεια Συρία, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι οι Κούρδοι μαχητές αγωνίστηκαν με τις ΗΠΑ, αναφέροντας όμως ότι «πληρώθηκαν με τεράστια χρηματικά ποσά και με εξοπλισμό για να το πράξουν».

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,.....