Αρνητικά απάντησε στην εισήγηση που φέρεται να έκανε το Λονδίνο για τα σύνορα της Βόρειας Ιρλανδίας με την Ιρλανδία ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Σάιμον Κόβενι, απορρίπτοντας την πρόταση που κατ’ αυτόν δεν αποτελεί καν βάση για συζήτηση.

Παράλληλα, παρότρυνε τη βρετανική κυβέρνηση να υποβάλει μια «σοβαρή» πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να επιτευχθεί συμφωνία για το Brexit.

Συγκεκριμένα, χθες Δευτέρα, το ιρλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTÉ μετέδωσε ότι η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον πρότεινε σε non-paper, τεχνικό έγγραφό της, να δημιουργηθούν «κέντρα εκτελωνισμού» και στις δύο πλευρές των συνόρων μετά το Brexit, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη να γίνονται έλεγχοι στα σύνορα. Το Δουβλίνο απορρίπτει εδώ και καιρό την ιδέα.

«Non-Paper = Non-Starter», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κόβενι σε ανάρτησή του στο Twitter. «Είναι καιρός η ΕΕ να λάβει μια σοβαρή πρόταση από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία για το Brexit μέσα στον Οκτώβριο. Η Βόρεια Ιρλανδία και η Ιρλανδία αξίζουν κάτι καλύτερο!», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρλανδικής διπλωματίας.

Non-Paper = Non-Starter. Time the EU had a serious proposal from the UK Govt if a #Brexit deal is to be achievable in October. NI and IRE deserves better!