Τον διαπραγματευτή των ΗΠΑ σε καταστάσεις ομηρείας Ρόμπερτ Ο' Μπράιεν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ως αντικαταστάτη του Τζον Μπόλτον, ο οποίος απολύθηκε ξαφνικά την περασμένη εβδομάδα αφού συγκρούστηκε με τον πρόεδρο για μια σειρά θέματα.

Ο Ο' Μπράιεν, που θα είναι ο τέταρτος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στην κυβέρνηση Τραμπ, ήταν ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για υποθέσεις ομήρων στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ από τον Μάιο του 2018 και έχει μακρά ιστορία στους κύκλους της εξωτερικής πολιτικής των Ρεπουμπλικανών.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!