Μάχη με τις φλόγες έδωσαν 125 άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έπειτα από έκρηξη που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Σίρμπρουκ Γουέι στο Λονδίνο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τετραώροφη πολυκατοικία στο Ουόρτσεστερ Παρκ στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα το κτήριο να γίνει… στάχτη. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν 20 οχήματα της Υπηρεσίας με 125 πυροσβέστες.

Για το περιστατικό μίλησε ο επικεφαλής της επιχείρησης, ο οποίος τόνισε: «Αντιμετωπίζουμε μία μεγάλη φωτιά. Η φωτιά είναι εκτεταμένη, καθώς καίει και τους τέσσερις ορόφους του κτηρίου. Οι πυροσβέστες επιχειρούν για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο».

EBU Social Newswire@evnsocial

Fire rips through block of flats in south London #WorcesterPark https://www.evnsocialnewswire.ch/europe/uk-fire-rips-through-block-of-flats-in-south-london/ …

9:26 AM - Sep 9, 2019

Twitter Ads info and privacy