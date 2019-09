Παλιά το κάπνισμα ήταν μια σχεδόν δεδομένη συνήθεια. Ο καπνός του τσιγάρου υπήρχε παντού μέσα στα σπίτια, τις καφετέριες και τα εστιατόρια και ήταν ελάχιστοι οι μη καπνιστές που εξέφραζαν κάποιο παράπονο για αυτό. Από τότε όμως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και καθώς προχωρά η απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς χώρους δεν είναι λίγες οι φορές που το τσιγάρο έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε καπνιστές και μη καπνιστές. Τι γίνεται όμως όταν τα δύο μέρη είναι σύντροφοι στη ζωή;

Απάντηση σε αυτή την ερώτηση δίνει έρευνα που διενέργησε η εταιρεία Povaddo για λογαριασμό της Philip Morris International, μητρικής εταιρείες της Παπαστράτος. Στην έρευνα με τίτλο «Unsmoke: Clearing the Way for Change», αναδεικνύονται δυο βασικά ζητήματα: Ο αντίκτυπος του καπνίσματος στις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων, αλλά και η ελλιπής ενημέρωση και η σύγχυση του κοινού σχετικά με τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, παράγοντας που επηρεάζει καθοριστικά την απομάκρυνση των καπνιστών από το παραδοσιακό τσιγάρο.

Πάνω από το ένα τρίτο (36%) των καπνιστών –περιστασιακών ή μη- που συμμετείχαν στη έρευνα δήλωσαν ότι το κάπνισμα έχει προκαλέσει διαφωνίες με τους αγαπημένους του. Αντίστοιχη ερώτηση έγινε και σε μη καπνιστές, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν πολύ διαφορετική εικόνα απ’ αυτή των καπνιστών, καθώς το 71% δήλωσε ότι το κάπνισμα υπήρξε αιτία διαφωνίας με τους αγαπημένους τους.

Περίπου το ¼ των καπνιστών (23%) δήλωσε ότι κρύβει τη συνήθεια του καπνίσματος από τους αγαπημένους του ή τους φίλους του. Ενώ πιο πιθανό να καπνίζουν στα κρυφά είναι οι περιστασιακοί καπνιστές.

Λιγότερο ανεκτικές στο κάπνισμα οι νεαρότερες ηλικίες

Η έρευνα δείχνει πως η αντιπάθεια για το κάπνισμα είναι πιο δυνατή στις νεαρότερες ηλικίες. Πάνω από τα δύο πέμπτα καπνιστών στην ηλικιακή ομάδα 21-34 (41%) ανέφεραν ότι έχουν έρθει σε σύγκρουση με τους συντρόφους τους για το κάπνισμα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις ηλικίες 35-54 και 55-74 είναι 33%.

Ακόμη, στις νεαρές ηλικίες εμφανίζεται πιο συχνά η τάση του καπνίσματος στα κρυφά από τους αγαπημένους τους. Συγκεκριμένα, στην ηλικιακή ομάδα 21-34 ετών κρυφά καπνίζει το 32% των καπνιστών, ενώ το ποσοστό υποχωρεί στο 21% στην ηλικιακή ομάδα 35-54 και ακόμη περισσότερο στο 13% στην ηλικιακή ομάδα 55-74.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο λόγος για αυτή διαφοροποίηση στις νεότερες ηλικίες δεν είναι ξεκάθαρος, καθώς μπορούν να γίνουν διάφορες υποθέσεις. Μια απ’ αυτές είναι ότι καθώς μειώνονται οι καπνιστές οι νεαρές ηλικίες έχουν γίνει λιγότερο ανεκτικές στο κάπνισμα, καθώς σε αντίθεση με τους γηραιότερους έχουν μεγαλώσει σε περιβάλλον χωρίς τον καπνό του τσιγάρου.

Το κάπνισμα ως αιτία χωρισμού

Η έρευνα ζητούσε απάντηση από τους μη καπνιστές, με καπνιστές συντρόφους, σχετικά με το αν έχουν σκεφτεί να χωρίσουν λόγω του τσιγάρου. Η συντριπτική πλειοψηφία (83%) απάντησε «όχι», αλλά αυτό αφήνει ένα 17% που είπε «ναι» (19% στις γυναίκες και 14% στους άνδρες).

Μόνο το κάπνισμα δεν αποτελεί σοβαρό κίνδυνο χωρισμού. Όμως είναι σχετικά απίθανό να αποτελεί το μοναδικό σημείο διαφωνίας και συγκρούσεων σε μια σχέση. Το πιο πιθανό είναι πως το κάπνισμα αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα διαφωνίας στο ζευγάρι. Πάντως, πάνω από το 1/3 (37%) των μη καπνιστών δήλωσε ότι θα χώριζε με τον/τη σύντροφό του/της αν ξεκινούσε τώρα το κάπνισμα.

Εναλλακτικές επιλογές

Τίποτα δεν συγκρίνεται με την διακοπή του καπνίσματος, αλλά για αυτούς που δεν επιλέγουν να το κόψουν η αλλαγή σε μια εναλλακτική λύση χωρίς καπνό βοηθά στη μείωση των προστριβών στις σχέσεις και στην κοινωνική ζωή.

Από τους 16.099 συμμετέχοντες στην έρευνα, οι 1.361 απ’ αυτούς δήλωσαν πρώην καπνιστές που χρησιμοποιούν συχνά ή περιστασιακά ηλεκτρονικά τσιγάρα ή θερμαινόμενα προϊόντα καπνού. Αυτοί κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με τις αλλαγές που βίωσαν στις προσωπικές τους σχέσεις, μετά την αλλαγή σε εναλλακτικά προϊόντα.

Περίπου οι μισοί (48%) δήλωσαν ότι έχουν καλύτερες σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους τους από τότε που στράφηκαν στα εναλλακτικά προϊόντα καπνού. Το 45% δήλωσε ότι η κοινωνική τους ζωή έχει βελτιωθεί.

Unsmoking

Η Philip Morris International έχει δεσμευτεί για ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου. Για αυτό τον λόγο έχει ξεκινήσει παγκοσμίως μια καμπάνια υπό τον τίτλο «Unsmoking» με το εξής μήνυμα: Μην καπνίζετε. Αν δεν καπνίζετε μην το ξεκινήσετε και αν καπνίζετε κόψτε το. Αν δεν το κόψετε, αλλάξτε.

Στην έρευνα που διενέργησε η Povaddo με 16.099 συμμετέχοντες από 13 χώρες (Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Γερμανία, Δανία, Ιαπωνία, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία, Μεξικό, Ρωσία και Χονγκ Κονγκ) φάνηκε ότι οι σύντροφοι καπνιστών που οι ίδιοι δεν καπνίζουν είναι πιο υποστηρικτικοί στο πνεύμα του «Unsmoking». Δείχνουν μεγαλύτερη υποστήριξη στις πρωτοβουλίες για τη μείωση του καπνίσματος, τόσο από τις κυβερνήσεις, όσο και από τις καπνοβιομηχανίες.